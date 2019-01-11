«Оторвать от кормушки и разогнать!» Юрий Куклачев поддержал обращение к Мединскому с просьбой уволить гендиректора Росгосцирка

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев высказался в поддержку представительницы двухвековой династии дрессировщиков Таисии Корниловой, попросившей Владимира Мединского уволить Сергея Белякова с должности генерального директора ФКП «Росгосцирк».

«Сообщаю Вам о плачевной ситуации, сложившейся в нашей Российской государственной цирковой компании в связи с назначением ВРИО генерального директора Белякова Сергея Григорьевича, который активно ведет антитворческую политику, направленную на уничтожение цирковых жанров русской цирковой школы, наших отечественных традиций, а также громких имен и династий. Я работаю на манеже цирка с шести лет, но поверьте, за 50 лет такой БЕСПРЕДЕЛ вижу впервые», – говорится в опубликованном на ресурсе ruscirkus.ru открытом письме Корниловой министру культуры России Владимира Мединского.

Народная артистка, проработавшая в цирковом главке заместителем гендиректора и председателем режиссерской коллегии, обвинила гендиректора Росгосцирка в проведении карательной политики по отношению к артистам и расформировании цирковых жанров. Сама династия и созданное ей одно из лучших мировых шоу со слонами уже восьмой месяц по распоряжению Белякова находятся, по сути, в сибирской ссылке.

Сын артистки Андрей Дементьев-Корнилов подтвердил корреспонденту РИА «Новый День», что новогодний гастрольный сезон артисты и тропические животные проводят в вынужденном простое в Новокузнецке. Людям выплачивается минимальный оклад в 5 тыс. руб. при том, что за последний год коллектив направил в главк более 100 млн руб. отчислений. Называя политику Белякова «диктаторской» и «разрушительной», Корнилова просит министра Мединского назначить нового гендиректора госкомпании.

Обращение Корниловой к Мединскому стало продолжением череды скандалов вокруг руководства Рогосцирка, связанных с поддельными дипломами о высшем образовании, двойными госзакупками, кадровой зачисткой руководства филиалов и взятками за покровительство лоточной торговле в региональных цирках. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Одним из первых в поддержку отставки Сергея Белякова выступил Юрий Куклачев, разразившийся в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» настоящей тирадой по адресу Росгосцирка.

«Сегодня российский цирк решили уничтожить и сравнять с землей. Эти проходимцы, которые были у власти [в Росгосцирке] они все так закрутили, что вся торговля идет через чей-то карман, через ИП – ну это вообще бандитизм. Артисты в нищете! Был недавно в Ярославле, в цирк зашел – два спектакля в неделю, в субботу и воскресенье по одному спектаклю, а должно быть десять-пятнадцать. Я в шоке от деградации! Их надо оторвать от кормушки и разогнать! На их месте должен быть человек, душою болеющий за артистов. Не надо делать из цирков салоны по продаже машин.

Беляков – это коммерсант и […], как я понял. Хитрый, умный […]. Вот за них надо взяться, под них надо копать. Они думают, что они неприкосновенные, – зря они так думают. Они на цирке столько нахапали, нахватали, свои программы создают. Притом надо проверить, куда деньги идут от торговли. Они же во всех цирках поставили своих директоров, и теперь вся торговля под их контролем. Охренели ребята – ничего не вложили! Просто грабят цирки, заставляя их перечислять миллионы в главк, – на каком основании? Я не знаю, какой […] там придумал эту вещь, а этот Беляков ее внедряет. Я ушел, чтобы таких бандитов-чиновников не кормить».

Выяснить реакцию министра на обращение Корниловой пока не удалось – пресс-служба федерального Минкульта не отвечала на звонки.

Москва, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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