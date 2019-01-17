В кампусе французского университета произошло несколько взрывов

На территории кампуса Университета Лион 1 прогремели несколько взрывов, начался пожар. Есть пострадавшие. По предварительным данным, в здании взорвались баллоны с газом.

Как сообщает французский телеканал BFM TV, инцидент произошел во время строительных работ. Предположительно, взорвались несколько газовых баллонов. В соцсетях появились видео с места происшествия. В роликах видно, как из здания университета валит густой черный дым, затем происходит мощный взрыв.

По последним данным, в результате ЧП три человека получили легкие травмы. Из университета всех эвакуировали, вокруг горящего здания создали стометровую зону безопасности.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя. Угрозы распространения вредных химических веществ (в здании находится лаборатория биофака) нет, отметили в пресс-службе вуза.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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