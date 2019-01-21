Бывший проректор иркутского вуза пойдет под суд за махинации с землей на 220 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий проректором Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (ИрГСХА). Ущерб от действий мошенника оценивается в 220 млн рублей.

По версии следствия, 2013 году проректор подал недостоверные документы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», на основании которых из федеральной собственности выбыло 4,9 га земли. При этом у него не было прав действовать от имени вуза без доверенности. «Указанные действия повлекли за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении материального ущерба на сумму около 220 млн рублей», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Следователи допросили большое количество свидетелей, были проведены трудоемкие судебные экспертизы, по результатам которых был установлен факт незаконного отчуждения земельных участков и размер причиненного ущерба.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что бывший ректор ИрГСХА Геннадий Такаландзе был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном распоряжении федеральными землями. Фигурантами этого дела также являются экс-мэр Иркутского района Игорь Наумов, бывший депутат думы Иркутска Олег Геевский и депутат думы Иркутского района Олег Логашов. Стоимость земельных участков, которые попали в преступную схему, оценивается в полмиллиарда рублей.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 21.01.19

Следователи выясняют, как малыши в детсаду Югорска заразились гепатитом. / Челябинск продолжает утопать в снегу. / В Хабаровском крае из-за аномалии введен режим ЧС. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»