Сборщиков денег для террористов схватили на юге России

ФСБ России пресекла в трех российских регионах – Краснодарском крае, Адыгее и Дагестане – деятельность законспирированной ячейки исламистов-радикалов, которая собирала и отправляла деньги для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», говорится в сообщении пресс-службы спецслужбы. Деятельность ячейки координировалась с территории Сирии.

Радикалы собирали деньги под видом благотворительности и переправляли террористам в Сирии. ФСБ отмечает, что в ходе оперативных мероприятий «вскрыта и задокументирована схема и механизм финансирования ИГ (запрещена в РФ) на общую сумму свыше 10 млн рублей».

Возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности). Трое подозреваемых задержаны и заключены под стражу по решению суда. В ходе обысков в местах их проживания изъяты средства связи, платежные документы и фискальные чеки, а также другие материалы, подтверждающие их преступную деятельность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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