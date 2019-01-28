На Ставрополье сотрудников УФСИН и бизнесмена обвинили в хищении более 60 млн рублей

В Ставропольском крае бывшие сотрудники УФСИН и директор фирмы предстанут перед судом за многомиллионное мошенничество при исполнении государственного заказа. Как сообщили в пресс-службе СКР, двух начальников Исправительной колонии № 6 УФСИН по Ставропольскому краю» и бывшего гендиректора консервного завода «Русский» обвиняют в зависимости от роли каждого в пособничестве мошенничеству, пособничестве превышению должностных полномочий, и мошенничестве.

По данным следствия, в 2013-2014 годах главный экономист УФСИН России по Ставропольскому краю, зная о том, что ИК №6 не имеет необходимых для изготовления консервированной овощной продукции квалифицированных кадров среди осужденных, следовательно, не в состоянии выпускать такую продукцию, дал незаконное указание начальникам о заключении госконтрактов аренды помещений и оборудования с ООО «Консервный завод Русский».

После этого исправительное учреждение приняло на себя обязательства по поставкам для нужд ФСИН консервированной овощной продукции. В 2013-2014 годах руководство ИК №6 заключило с гендиректором консервного завода заключило несколько госконтрактов аренды принадлежащего обществу имущества. Фактически в аренду учреждению оно не передавалось. Деньги для его оплаты перечислялись заводу, а обвиняемые присваивали их.

В результате этих мошеннических действий обвиняемые похитили из федерального бюджета более 60 млн рублей. Данное уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.

Материалы уголовного дела составили свыше 30 томов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 28.01.19

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