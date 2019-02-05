Главный пилот «Аэрофлота» попался на попытке дать взятку

Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука в рамках уголовного дела о даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ). Как сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД и близкие к руководству авиакомпании, задержание состоялось еще в декабре, после чего Якимчук был отпущен под подписку о невыезде.

Материалы уголовного дела были направлены в Тушинский районный суд, заседание которого было запланировано на 28 января, однако из-за неявки свидетелей было перенесено, рассказал источник в полиции. Следующее заседание по делу Анатолия Якимчука назначено на 8 февраля, сообщают осведомленные telegram-каналы.

По данным издания, Якимчук пытался дать взятку 50 тыс. рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому. Тот сообщил о данном факте сотрудникам правоохранительных органов. Источник рассказал, что при прохождении медицинской комиссии у Якимчука якобы были выявлены проблемы со здоровьем, из-за чего ему было отказано в допуске к полетам. Это и стало причиной, подтолкнувшей главного пилота решить проблему через взятку.

В рамках этого уголовного дела следователь также опросит летного директора ПАО «Аэрофлот» Игоря Чалика. В пресс-службе «Аэрофлота» и ФСБ отказались от комментариев.

Москва, Иван Гридин

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