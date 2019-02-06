Воронежского депутата заподозрили в мошенничестве на 600 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали депутата городской думы Воронежа Руслана Кочетова. Он также является гендиректором АО «Воронежская горэлектросеть», которое управляет примерно 70% электросетевых активов областного центра.

Кочетков стал подозреваемым по уголовному делу о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как пишет «Коммерсант», речь идет о формировании фиктивной кредиторской задолженности предприятия в размере не менее 590 млн рублей.

По данным издания, «Воронежская горэлектросеть» находится в процессе акционирования. Кочетков и его подельники заключили контракты на строительно-монтажные работы и реконструкцию электросетей. Однако реальных работ по этим контрактам якобы не велось. Фиктивная задолженность должна была помочь взять горэлектросеть под контроль.

Депутата задержали 5 февраля по пути в аэропорт. В настоящее время по нескольким десяткам адресов структур, подконтрольных бизнесмену Вадиму Ишутину – одному из крупнейших игроков на коммунальном рынке региона, идут обыски. Отмечается, что оперативные действия проводятся во взаимодействии с центральными аппаратами ФСБ и СКР.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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