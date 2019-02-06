Ученики ульяновской гимназии получили обед с червями

Ульяновские власти организовали проверку в гимназии №33 после сообщений о том, что ученикам раздали в столовой вафли с червями, сообщили в пресс-службы администрации города. Сообщения о вафлях с червями появилось в социальных сетях. Под постом несколько пользователей также написали, что черви были не только в вафлях, но и в компоте, который получили дети на обед.

«Вовремя выявлен факт нарушения организации питания в гимназии, вся некачественная продукция изъята. По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова специально созданной межведомственной комиссией начата проверка организации качества питания в гимназии», – заявили в пресс-службе мэрии.

В связи со случившимся управление образования Ульяновска готовит обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. Кроме того, уже принято решение об увольнении заведующей производством пищеблока столовой.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 06.02.19

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