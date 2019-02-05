«Найти источник болезни сложно»: в Минобороны прокомментировали массовое заражение суворовцев эхинококкозом

Главный санитарный врач Министерства обороны РФ Игорь Азаров выступил с официальным заявлением по поводу вспышки паразитарного заболевания эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище. По его словам, источник болезни пока не выявлен.

В военном ведомстве предположили, что курсанты подхватили заболевание, вызываемое ленточными червями, 3-4 месяца назад. «Найти источник заражения достаточно сложно, потому что ребята заболели не вчера», – заявил Азаров.

Представитель Минобороны отметил, что все 26 воспитанников Ульяновского суворовского училища, у которых в ходе планового медицинского освидетельствования, были выявлены изменения в легких и диагностирована инфекция, получают амбулаторное лечение. Азаров подчеркнул, что госпитализация заболевшим не требуется. Он отметил, что угрозы распространения заболевания среди курсантов нет, поскольку эхинококкоз не передается от человека человеку. По его словам, подростки «продолжают вести обычный образ суворовской жизни, посещают занятия в училище». Представитель Минобороны подчеркнул, что заболевание было выявлено на ранней стадии и никаких проблем с лечением не возникает.

Азаров добавил, что специалисты Минобороны РФ совместно с правоохранителями и медиками продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы установить причину возникновения массового заболевания. Кроме того, продолжается обследование курсантов и сотрудников училища – таковых в учебном заведении насчитывается более 800 человек. На данный момент проверку прошли более 500 курсантов и более 80 сотрудников училища, передает novayareg.ru.

Ранее первый заместитель министр здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева заявила, что у заболевших воспитанников «поражений и изменений в головном мозге не обнаружено».

Тем временем, завкафедрой инфекционных и кожно-венерических болезней Ульяновского госуниверситета Любовь Киселева назвала «несколько преувеличенной» распространенную в СМИ информацию со ссылкой на мать одного из курсантов, что у трех подростков «черви съели по одному легкому».

«Эхинококку свойственно распространенность в печени, легких. Эти кисты растут очень долго. У нас… нет прорывов кисты ни у одного из курсантов. Поэтому говорить о том, что идут осложненные формы инфекции, которые могут повлиять на качественные характеристики жизни курсантов, пока достаточно сложно», – сообщила эксперт (цитата по «Интерфаксу»). Киселева уточнила, у заболевших подростков «нет признаков осложнения, кисты у всех мелкие», и «очаги локализованы у кого-то в легких, у кого-то в печени». По ее словам, эпидрасследование будет продолжительным – специалистам предстоит изучить не только работу кухни, но и «факторы внешней среды».

По данным ВОЗ, заражение эхиноккозом происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания и воде или при прямом контакте с животными, являющимися хозяевами паразита. В неосложненных случаях болезнь может скрыто протекать годами. Инкубационный период длится от 8-14 недель до 5-15 лет. Паразиты поражают внутренние органы: печень, легкие, сердце, головной мозг.

Ранее родители воспитанников училища обвинили чиновников и военных в попытке замять беспрецедентный массовый случай заражения эхинококкозом, заявив, что не верят в озвученную силовиками версию о том, что подростки заболели после контакта с собакой или съели зараженные продукты не из столовой училища. «Власти стараются все это не афишировать и побыстрее замять это дело. Болезнь трудна в диагностирования и обладает длительным инкубационным периодом. Детей и родителей стараются убедить, что виноваты в заражении они сами, не мыли руки, гладили собак. Не хотят видеть виновными ни работников столовой, ни поставщика, ни производителя продуктов питания», – говорится в обращении родителей главе одной из парламентских партий в Госдуме.

Москва, Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Ульяновск. Другие новости 05.02.19

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