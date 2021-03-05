Дело о массовом заражении суворовцев в Ульяновске эхинококкозом дошло до суда

Военная прокуратура Центрального военного округа направила в суд уголовное дело о массовом заражении ульяновских суворовцев эхинококкозом (паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями). Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

Фигурантами дела являются инженер-технолог Ульяновского суворовского училища и заведующая производством компании «Торговый дом СПП». Они обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Имена подозреваемых не раскрываются.

По данным военной прокуратуры, массовое заболевание эхинококкозом воспитанников суворовского училища произошло «в результате допущенных указанными лицами систематических нарушений санитарно-эпидемиологических правил при организации питания учащихся». В результате трем курсантам был причинен тяжкий вред здоровью, 71 – средней степени тяжести.

Военной прокуратурой Центрального военного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в Ленинский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Новый День», о массовом заражении курсантов суворовского училища в Ульяновске эхинококкозо стало известно в феврале 2019 года. На тот момент было выявлено 49 заболевших. Некоторых заразившихся суворовцев отправили на лечение в Москву

О том, что у воспитанников училища диагностирован эхинококкоз широкая общественность узнала после рассказа матери одного из курсантов. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Изначально высказывалось предположение, что учащиеся могли заразиться через продукты питания в курсантской столовой. Однако руководство учебного учреждения сразу же отвергло эту версию. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что суворовцы могли заболеть из-за массового контакта с зараженным животным (собакой). Затем в СМИ появилась версия, что суворовцы могли подхватить инфекцию через насвай (табачная смесь, в состав которой могут входить экскременты животных). Официальная причина вспышки озвучена не была.

По данным ВОЗ, заражение эхиноккозом происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания и воде или при прямом контакте с животными, являющимися хозяевами паразита. В неосложненных случаях болезнь может скрыто протекать годами. Инкубационный период длится от 8-14 недель до 5-15 лет. Паразиты поражают внутренние органы: печень, легкие, сердце, головной мозг.

Москва, Наталья Петрова

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