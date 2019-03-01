Число зараженных червями суворовцев в Ульяновске удвоилось. Причина вспышки эхинококкоза до сих пор не установлена

В Минздраве России заявили, что число ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом (паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями) выросло почти вдвое – с 26 до 49 человек. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы от Ульяновской области Алексея Куринного. Парламентарий опубликовал документ на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Данные приводятся на 20 февраля 2019 года.

В настоящее время врачи для дифференциальной диагностики и уточнения диагноза обследовали 518 учащихся и 305 сотрудников училища, в том числе 42 работников столовой, следует из документа.

Обследование воспитанников и сотрудников суворовского училища «специалистами медицинских организаций Ульяновской области и учреждений Минобороны РФ» продолжается, ответили в ведомстве на депутатский запрос.

Отмечается, что медики работают на базе филиала №4 ФГКУ «428 ВГ» Минобороны, Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева, детской ГКБ Ульяновска и городской клинической больницы № 1.

О том, что у курсантов суворовского училища обнаружили эхинококкоз, стало известно в начале февраля. Мать одного из курсантов сообщила, что у некоторых курсантов во время флюорографического обследования обнаружили «червей в легких». Сообщалось, что заболевших эхинококкозом воспитанников суворовского училища отправлены на лечение в Москву.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Изначально высказывалось предположение, что учащиеся могли заразиться через продукты питания в курсантской столовой. Однако руководство учебного учреждения сразу же отвергло эту версию, утверждая, что заражение «не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания». Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что учащиеся Ульяновского суворовского военного училища могли заболеть из-за массового контакта с зараженным животным (собакой).

Затем в СМИ появилась версия, согласно которого суворовцы могли подхватить червей через насвай (табачная смесь, в состав которой входят экскременты животных). Об этом, в частности, сообщал источник газеты «Известия».

Так или иначе, причина вспышки эхинококкоза в училище до сих пор не установлена.

По данным ВОЗ, заражение эхиноккозом происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания и воде или при прямом контакте с животными, являющимися хозяевами паразита. В неосложненных случаях болезнь может скрыто протекать годами. Инкубационный период длится от 8-14 недель до 5-15 лет. Паразиты поражают внутренние органы: печень, легкие, сердце, головной мозг.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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