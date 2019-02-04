«У троих суворовцев червями съедено по легкому»: родители курсантов не верят в официальную версию заражения эхинококкозом

Минздрав Ульяновской области признал вспышку паразитарной болезни эхинококкоза в Ульяновском суворовском училище. Это произошло после того, как родители учащихся на минувшей неделе заявили, что у нескольких десятков подростков в ходе ежегодной диспансеризации диагностировано данное заболевание, которые вызывается ленточными червями рода Echinococcus. Руководство училища уже заявило, что нарушения санитарных норм и организации питания в учебном заведении не выявлены, а курсанты могли заразиться от животных. Родители подростков не верят в официальную версию заражения эхинококкозом и обвиняют власти в попытке замять беспрецедентное ЧП.

Министр здравоохранения региона Сергей Панченко сообщил в своем Facebook, что по итогам медобследования эхинококкоз обнаружен у 26 на данный момент «диагноз заболевания не установлен пока никому из взрослых работников училища, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека». Впрочем, эти данные, вероятно, неокончательные, поскольку обследование продолжается – в училище насчитывается более 800 воспитанников и сотрудников.

В руководстве суворовского училища тем временем заявили, что «заболевание не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания», указав, что оно не передается от человека к человеку, передает РИА «Новости». В учебном заведении при этом указали, что разносчиками паразитарной болезни являются домашние животные. По данным руководства, воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебы, «лечение предусматривает прием нескольких таблеток». В училище подчеркнули, что «угрозы их здоровью или опасности распространения заболевания нет», в госпитализации никто не нуждается.

Ранее мать одного из курсантов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что «источник или очаг заразы не найден, и дети каждый день подвергаются смертельной опасности». По ее словам, у некоторых курсантов обнаружили «червей в легких». Женщина добавила, что среди зараженных – работник кухни и два офицера. Кроме того, представители родительской общественности сообщили, что нескольких зараженных курсантов ждет операция по удалению паразитарных кист.

Мать одного из воспитанников Надежда Хитрова разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост о вспышке эхинококкоза в суворовском училище, чтобы привлечь внимание к резонансной истории. «На данный момент у троих суворовцев червями съедено по одному легкому, у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные органы. Еще половина детей не обследована… 500 суворовцев находятся в смертельной опасности, так как очаг еще не найден, – пишет женщина. – Начальство уверяет, что дети съели немытую землянику, пропитанную собачьими фекалиями… Путь в военные училища им закрыт, так как – инвалиды, так и сказали!!!»

Родители обвинили чиновников и военных в попытке замять беспрецедентный случай заражения эхинококкозом. «Власти стараются все это не афишировать и побыстрее замять это дело. Болезнь трудна в диагностирования и обладает длительным инкубационным периодом. Детей и родителей стараются убедить, что виноваты в заражении они сами, не мыли руки, гладили собак. Не хотят видеть виновными ни работников столовой, ни поставщика, ни производителя продуктов питания», – говорится в обращении родителей руководителю одной из парламентских партий в Госдуме (цитата по изданию novayareg.ru).

Между тем о сомнительности представленной руководством суворовского училища версии заражения такого большого числа людей паразитами после общения с домашними животными говорят и наблюдатели. В частности, на это указал депутат Госдумы Алексей Куринный. «По данным доступной мне литературы такого массового, локального и массивного заражения эхинококком еще ни разу не фиксировалось. Паразит попадает в организм в подавляющем большинстве случаев с пищей. Поэтому говорить о некоем массовом контакте ребят с зараженным животным (собакой) или несоблюдении суворовцами правил личной гигиены, как о причинах возникшей болезни (такую версию на встрече с родителями продвигало руководство училища), совершенно неправильно», – написал парламентарий в своем Facebook. По его мнению, «учитывая организованный характер питания, в данном случае речь должна идти либо о халатности (использовании недоброкачественных продуктов, ненадлежащей их обработке, загрязнении на этапе приготовления), либо об откровенной диверсии, когда зараженный субстрат был добавлен в пищу или воду намеренно». Вторую версию он счел маловероятной и призвал к проведению «детального расследования» ЧП с возбуждением уголовного дела.

Стоит отметить, что питанием суворовцев до 16 декабря 2018 года занималась компания «Торговый дом СПП», сотрудник которой ранее пытался передать взятку командиру ульяновского регионального учебного центра войск связи ЦВО полковнику Александру Молчанова. Офицера задержали с поличным в октябре. В отношении полковника и директора торгового дома были возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве. По данным ульяновских СМИ, офицер подписывал фиктивные акты по выполненным работам, в которых поставляемая продукция указывалась в увеличенном объеме. «Согласно документации, военные получали сверх нормы продуктов, а по факту, поставляемых товаров не хватало», – пишет издание misanec.ru.

С 16 декабря питанием курсантов училища занималась компания ООО «Пищевик». В настоящее время «Пищевик» является банкротом, а руководитель компании объявлен в розыск, пишет издание ulyanovsk.sm-news.ru.

Добавим, что «Торговый дом СПП» также организует питание в практически половине ульяновских школ, а также в десятках детсадов и учреждениях здравоохранения. Кроме того, торговый дом оказывает услугу питания в общеобразовательных учреждениях Тулы, Волгограда, Калуги и Воронежа.

Ранее минздрав Ульяновской области сообщил, что несколько воспитанников училища были направлены в местную клиническую больницу по результатам флюорографии с патологией в легких. Отмечалось, что жалоб на состояние у пациентов не было. В конце прошлой недели в ведомстве заявили, что отклонения после флюорографии обнаружены у 27 человек – учеников 5-9 классов. В пресс-службе минздрава отметили, что легочная патология связана с не очень заразным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку, однако название болезни не уточнили. Родители учащихся заявили, что у подростков выявлен эхинококкоз.

По данным ВОЗ, заражение эхиноккозом происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания и воде или при прямом контакте с животными, являющимися хозяевами паразита. В неосложненных случаях болезнь может скрыто протекать годами. Инкубационный период длится от 8-14 недель до 5-15 лет. Паразиты поражают внутренние органы: печень, легкие, сердце, головной мозг.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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