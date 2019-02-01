У десятков ульяновских суворовцев в легких нашли ленточных червей, заявили родители

В легких 27 курсантов Ульяновского суворовского училища обнаружена патология после флюорографического исследования. Представители регионального минздрава официально диагноз не раскрывают. Родители учащихся уверяют, что у подростков выявлен эхинококкоз – паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями, сообщает издание ulpravda.ru.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области заявили, что отклонения после флюорографии обнаружены у 27 человек – учеников 5-9 классов. В пресс-службе ведомства отметили, что легочная патология связана с не очень заразным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку, однако название болезни не назвали. В самом суворовском училище началось эпидемиологическое расследование с участием специалистов областного Роспотребнадзора и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии, а также военных медиков Министерства обороны РФ.

В областном минздраве также сообщили, что у подростков взят биохимический анализ, окончательный диагноз будет поставлен через неделю по результатам обследований. Сейчас учащиеся находятся на амбулаторном лечении. По данным ведомства, до 6 февраля планируется провести обследование всех воспитанников и сотрудников училища – более 800 человек. В работе комиссии принимают участие ульяновские медики, сотрудники регионального Роспотребнадзора, специалисты Тюменского НИИ и военные медики Минобороны РФ.

Первоначально отклонения от нормы в состоянии здоровья были обнаружены у 20 курсантов. В ведомстве подчеркнули, что «в настоящее время все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации».

Между тем, родители курсантов утверждают, что у учащихся выявлен эхинококкоз, вызванный ленточными гельминтами и поражающий внутренние органы: печень, легкие, сердце, головной мозг. Они уверяют, что это заболевание подхватили уже 32 человека. Первый случай болезни был зарегистрирован неделю назад: 28 января из училища в областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева было направлено несколько воспитанников. По мнению родителей, подростки заразились через продукты питания.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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