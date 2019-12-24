Ряду регионов России угрожает передающаяся от собак смертельная болезнь

Роспотребнадзор предупредил о смертельной болезни, которой можно заразиться от собак, в том числе домашних. Речь идёт об эхинококкозе. Наиболее неблагополучными по распространению данного заболевания являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток и страны Средней Азии, отметили в ведомстве.

При эхинококкозе в печени, реже в легких и других органах начинают паразитировать личинки ленточных червей рода Echinococcus. Инкубационный период длится от 8-14 недель до 5-15 лет. Диагноз зачастую удается поставить на поздних стадиях, когда органы сильно поражены, что осложняет лечение. Заразиться можно при контакте с больными животными, при выделке шкур, сборе дикоросов, употреблении воды из источников, где могут присутствовать яйца Echinococcus. Заразиться можно всего лишь плохо помыв руки, овощи или фрукты, пишет «РГ».

Собаке нельзя позволять лизать лицо, залезать на диван и в постель, а кормить питомца следует исключительно из специально выделенной посуды.

Как писал «Новый День», в начале 2019 года стало известно о массовом заражении курсантов суворовского училища в Ульяновске. К середине феврале было выявлено 49 заболевших. О том, что у суворовцев эхинококкоз широкой общественности стало после того, как об этом рассказала мать одного из курсантов. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Изначально высказывалось предположение, что учащиеся могли заразиться через продукты питания в курсантской столовой. Однако руководство учебного учреждения сразу же отвергло эту версию. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что учащиеся Ульяновского суворовского военного училища могли заболеть из-за массового контакта с зараженным животным (собакой).

Затем в СМИ появилась версия, что суворовцы могли подхватить червей через насвай (табачная смесь, в состав которой могут входить экскременты животных). Официальная причина вспышки пока не названа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.19

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