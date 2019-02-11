Россиянин погиб в аэропорту Таиланда

Российский турист погиб в аэропорту Суварнабхуми в тайском Бангкоке. Мужчина упал с четвертого этажа.

По данным газеты The Nation, 44-летний гражданин России прибыл в Таиланд из Вьетнама. Он прошел паспортный контроль, поднялся на четвертый этаж здания и упал оттуда. Мужчина приземлился на втором этаже, его госпитализировали, но от полученных травм турист скончался.

Полиция объявила о начале расследования причин гибели россиянина.

Сегодня также стало известно, что два гражданина России погибли в автокатастрофе на острове Пхукет. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя мотороллера, который не справился с управлением и врезался в пикап.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 11.02.19

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