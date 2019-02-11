На тайском Пхукете погибли двое россиян

Два российских туриста погибли на острове Пхукет в Таиланде в результате столкновения мотороллера с автомобилем, сообщает The Thaiger. После ДТП двое мужчин в возрасте 29 лет и 31 года были доставлены в больницу Патонга, но, несмотря на усилия медиков, скончались.

По предварительным данным авария произошла по вине водителя мотороллера, который не справился с управлением и врезался в пикап. По данным РИА «Новости», российское посольство в Таиланде не получало каких-либо сведений о гибели россиян.

Как писал «Новый День», в конце января стало известно о гибели россиянина. Мужчина не справился с управлением мотоциклом и получил тяжелую травму головы. Трагедия произошла в Бан Мае Нам. 35-летний Зураб Джахуа отравился на арендованном мотоцикле в горы, чтобы сфотографировать закат. Мужчина на большой скорости съехал с горной дороги и опрокинулся в кювет.

Пхукет, Иван Гридин

Пхукет. Другие новости 11.02.19

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