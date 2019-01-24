В Таиланде российский турист разбился на мотоцикле

На тайском курорте Самуи турист из России получил травму головы и скончался. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением мотоцикла.

Трагедия произошла в Бан Мае Нам, передает Nation. 35-летний Зураб Джахуа отравился на арендованном мотоцикле в горы, чтобы сфотографировать заказ. Мужчина на большой скорости съехал с горной дороги и опрокинулся в кювет.

При падении турист ударился головой о камень и скончался от полученной травмы.

Полицейские предполагают, что мужчина не справился с управлением на крутом повороте.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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