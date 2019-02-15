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Пятница, 15 февраля 2019, 13:21 мск

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Кислотная атака в метро Парижа: серьезно пострадал турист

Фото: leparisien.fr

Турист тяжело пострадал в результате нападения с применением кислоты в поезде метрополитена Парижа. По данным французских СМИ, 20-летний мужчина получил серьезные ожоги на руках и лице и был экстренно госпитализирован.

Инцидент произошел в пятницу утром на первой линии подземки между станциями «Бастилия» и «Лионский вокзал», сообщает издание Le Parisien. Пострадавшего доставили в больницу. Злоумышленнику, плеснувшему в туриста кислотой, удалось скрыться. Сейчас его ищет полиция.

В минувшую среду два пассажира метро французской столицы также пострадали от кислоты, пролитой на сиденье в вагоне поезда на линии 11. Правоохранители выясняют, был ли опасный химикат пролит случайно или намеренно. Полиция уже установила, что пассажиры пострадали от контакта с серной кислотой.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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