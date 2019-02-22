В Волгограде детский врач-ортопед сядет на десять лет за торговлю спайсами

27-летний Михаил Верулашвили, работавший врачом-травматологом-ортопедом в детской больнице, проведет 10 лет в тюрьме за сбыт наркотиков. Доктор не только торговал спайсами, но и употреблял их.

Задержали Верулашвили весной прошлого года. Он приобрел наркотическое вещество спайс. Часть наркотика врач употребил, а часть решил обменять на другой вид наркотиков. Он нашел дилера через Сеть, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сделка проходила под наблюдением правоохранителей, после передачи наркотика Верулашвили задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере».

Несмотря на то, что свою вину доктор не признал, Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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