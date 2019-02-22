российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 февраля 2019, 12:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Волгограде детский врач-ортопед сядет на десять лет за торговлю спайсами

27-летний Михаил Верулашвили, работавший врачом-травматологом-ортопедом в детской больнице, проведет 10 лет в тюрьме за сбыт наркотиков. Доктор не только торговал спайсами, но и употреблял их.

Задержали Верулашвили весной прошлого года. Он приобрел наркотическое вещество спайс. Часть наркотика врач употребил, а часть решил обменять на другой вид наркотиков. Он нашел дилера через Сеть, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сделка проходила под наблюдением правоохранителей, после передачи наркотика Верулашвили задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере».

Несмотря на то, что свою вину доктор не признал, Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 22.02.19

Свердловские чекисты накрыли подпольный водочный цех с рабочими-гастарбайтерами (ФОТО). / В Крыму ответили на планы Украины подать в суд из-за Крымского моста. / Камеры не помогли. В Кургане зафиксирован рост ДТП. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Наркотики

Во Владивостоке годовалая девочка оказалась в реанимации, попробовав гашиш

Минздрав РФ просит разрешить ввоз гашиша ради исследований

ФСБ закрыла нарколабораторию в Подмосковье: изъято почти 40 кг опасного зелья

В России шесть тысяч детей и подростков употребляют наркотики

Соцсети приступили к поиску наркодилеров с помощью искусственного интеллекта

В России разоблачен наркокартель: изъята почти тонна наркотиков

Полицейские скрутили работавшую в 20 регионах РФ банду наркодилеров

В России обнаружили более 60 новых видов наркотиков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,

Новости партнеров