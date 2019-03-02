Российского генерала обвинили в хищении миллионов за счет «мертвых душ»

Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, содержал при институте больше сотни «мертвых душ», пишет газета «Коммерсантъ». По данным источника издания, Ягольникова обвиняют в переводе частной научно-исследовательской фирме средств за работы, которые на самом деле выполняли сотрудники института. Таким образом, по версии следствия, за полгода было похищено 14 млн рублей.

По словам источника, близкого к военному следствию, сотрудники военной контрразведки в конце 2018 года решили проверить соблюдение режима конфиденциальности в офисах частных проектировщиков, связанных с ЦНИИ, выполняющего комплексные исследования в области воздушно-космической обороны России. В ходе проверки было установлено, что к военно-научным изысканиям ЦНИИ фирма в реальности не привлекалась, а ее сотрудники получали зарплату, имитируя научно-практическую деятельность.

Далее к проверке приступило военное следствие, которое выяснило, что научно-исследовательский коллектив из более чем сотни «мертвых душ» возглавлял штатный финансист ЦНИИ и старый товарищ начальника института Сергея Ягольникова. После допросов выяснилось, что схему хищений разработал сам Ягольников.

Следствие полагает, что генерал занимался лишь подготовкой «мертвых душ». По его данным, госзаказы по линии Минобороны передавались научно-техническому творческому коллективу ученых. Однако на самом же деле все военно-технические исследования проводились, как и раньше, силами штатных сотрудников ЦНИИ, за что они получали зарплаты. Деньги же списывались на субподрядчика.

Ущерб от аферы, длившейся полгода, оценивается в 14 млн рублей.

Ягольников и его коллега-финансист, имя которого пока не раскрывается, были задержаны на рабочих местах в конце февраля в Твери, где расположен головной офис ЦНИИ ВКО. Затем 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военного следствия об аресте генерала на два месяца. На днях ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Генерал отверг обвинение и обжаловал свой арест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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