Следователи допросили и.о. мэра Рязани по делу о взятке в 1,5 млн рублей

В администрации Рязани прошли обыски в рамках уголовного дела о взятках при поставках детского питания. И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрошены как свидетели, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее в отношении директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого и замглавы администрации города Рязани Сергея Пашкевича было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особой крупном размере). Чиновники и «иные лица» обвиняются в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей от одного из поставщиков мясной продукции, отметили в СКР.

В рамках расследования этого дела сегодня следователи совместно с оперативниками ФСБ провели обыски «в отдельных помещениях» здания администрации Рязани. «И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин допрашиваются в качестве свидетелей», – уточнили в СКР.

Ранее СМИ сообщили о задержании и.о. градоначальника на рабочем месте в здании мэрии. Сергей Карабасов исполняет обязанности главы администрации Рязани с сентября 2017 года.

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

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