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Четверг, 21 марта 2019, 15:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

В КЧР мужчину забили до смерти из-за подозрения в торговле наркотиками

В Карачаево-Черкесской Республике молодые люди устроили самосуд над мужчиной, которого заподозрили в распространении наркотиков. Избиение злоумышленники сняли на видео и опубликовали в Сети.

По данным следствия, преступление произошло в ауле Абаза-Хабль. В местную больницу доставили 47-летнего мужчину с множественными травмами. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По горячим следам оперативникам удалось задержать участвовавших в избиении молодых людей. Они записали все происходящее на видео и выложили в социальные сети. Парни сознались в нападении и пояснили, что, по их мнению, мужчина продавал наркотики, и таким образом они решили его наказать.

Черкесск, Служба информации РИА «Новый День»

Черкесск. Другие новости 21.03.19

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