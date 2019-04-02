Экс-офицеру Минобороны дали 19 лет «строгача» за побег от коллекторов к террористам

Экс-сотрудник Минобороны РФ капитан в отставке Денис Хисамов, воевавший на Ближнем Востоке на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Такой вердикт сегодня вынес Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону. Кроме того, подсудимый лишен воинского звания капитан запаса.

Суд признал Хисамова виновным по двум статьям Уголовного кодекса – прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало. Защита осужденного уже заявила, что намерена обжаловать приговор.

О том, что уроженец Краснодара Денис Хисамов бежал из России в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ (запрещена в РФ), стало известно в конце октября 2017 года. По словам отца перебежчика, уехать из страны его сына вынудили коллекторы. Денис Хисамов специализировался на защите информации. Окончив с отличием Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, молодой человек возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве.

Кроме того, он защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ. Затем Хисамов уволился из армии в звании капитана и занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, который учредил и возглавил его отец Франгиз Хисамов.

В мае 2015 года Хисамов неожиданно уехал в Сирию и примкнул к террористам. Его отец заявил, что парень бежал от коллекторов, которые требовали вернуть автокредит. Хисамов взял денег в банке, приобрел автомобиль BMW Х5, но не стал платить, затем продал машину и приобрел фальшивый паспорт гражданина Таджикистана, по которому улетел за границу.

Как сообщал «Новый День», в 2017 году Хисамов пытался вернуться в Россию, но был задержан на турецкой границе. Его депортировали в Таджикистан, откуда он был выслан в РФ.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

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