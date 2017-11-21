Таджикистан передал России воевавшего за террористов экс-офицера Минобороны

Власти Таджикистана передали российским правоохранительным органам экс-сотрудника Минобороны РФ Дениса Хисамова, воевавшего на Ближнем Востоке на стороне запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ), рассказал начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

«После того, как мы проинформировали российских коллег о том, что Хисамов доставлен в Таджикистан, представители правоохранительных органов России в установленном порядке вывезли его из республики», – приводит «Интерфакс» слова Хисамова.

Как писал «Новый День», о том, что 34-летний уроженец Краснодара Денис Хисамов бежал из России в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ (запрещена в РФ), стало известно в конце октября. По словам отца перебежчика, уехать из страны его сына вынудили коллекторы. Денис Хисамов специализировался на защите информации. Окончив с отличием Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, молодой человек возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве.

Кроме того, он защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ. Затем Хисамов уволился из армии в звании капитана и занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, который учредил и возглавил его отец Франгиз Хисамов.

В мае 2015 года Хисамов внезапно уехал в Сирию и примкнул к террористам. Его отец заявил, что парень бежал от коллекторов, которые требовали вернуть автокредит. Хисамов взял денег в банке, приобрел автомобиль, но не стал платить, затем продал машину и приобрел фальшивый паспорт гражданина Таджикистана, по которому улетел за границу.

В 2017 году Хисамов пытался вернуться в Россию, но был задержан на турецкой границе. Его депортировали в Таджикистан, откуда и был выслан.

Душанбе, Иван Гридин

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