Кубанский ученый сбежал от коллекторов к террористам

34-летний уроженец Краснодара Денис Хисамов бежал из России в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство». По словам отца перебежчика, уехать из страны его сына вынудили коллекторы.

Денис Хисамов получил определенную известность в военно-технических кругах, он специализировался на защите информации, пишет «Коммерсант». Окончив с отличием Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, молодой человек возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве.

Кроме того, он защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ. Затем Хисамов уволился из армии в звании капитана и занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, который учредил и возглавил его отец Франгиз Хисамов.

В мае 2015 года Хисамов внезапно уехал в Сирию и примкнул к террористам. Его отец заявил, что парень бежал от коллекторов, которые требовали вернуть автокредит. Хисамов взял денег в банке, приобрел автомобиль, но не стал платить, затем продал машину и приобрел фальшивый паспорт гражданина Таджикистана, по которому улетел за границу.

В 2017 году Хисамов пытался вернуться в Россию, но был задержан на турецкой границе. Его депортировали в Таджикистан. Власти республики намерены выслать россиянина на родину.

Краснодар, Зоя Осколкова

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