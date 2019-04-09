В мэрии Сочи следователи изъяли документы

В рамках следственных мероприятий в администрации Сочи прошли выемки документов. Сотрудники мэрии не знают, с каким именно делом это связано.

В администрации рассказали, что следователи приходят периодически что-то искать. «По каком делу, неизвестно. Но нам никто ничего не рассказывает», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе сочинской мэрии.

Вероятно, выемки документов связаны с рядом коррупционных скандалов, произошедших в конце прошлого года. Тогда задержали группу сочинских чиновников, в том числе первого вице-мэра Сергея Юрина. В декабре был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывший заммэра Сочи Юрий Паламарчук, его приговорили к году лишения свободы.

Кроме того, в октябре по делу о превышении должностных полномочий был арестован заместитель главы города Иван Бомбергер. Фигурантами этого дела являются также первый заммэра Мугдин Чермит, глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор МУП Сочи «Водоканал» Сергей Винарский.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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