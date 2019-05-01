В Чехии россиян отказались заселять в отель без признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии счел законным право владельца отеля Brioni Boutique в городе Острава требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Таким образом, КС отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконным действия владельца гостиницы Томаша Крчмаржа, который в марте 2014 года отказался предоставлять номера группе российских спортсменов в знак протеста против присоединения Крыма к России. Затем отельер повесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян. После обрушившейся на него критики владелец отеля принял решение обслуживать только тех россиян, которые письменно признавали полуостров украинским.

Чешская торговая инспекция наложила на администрацию отеля штраф в размере 50 тысяч крон (2,27 тыс. долларов) с формулировкой «дискриминация по национальному признаку». Однако Конституционный суд не увидел в действиях хозяина гостиницы дискриминации, поскольку его постояльцы были заранее предупреждены об условиях заселения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешские СМИ. Суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины. В высшей судебной инстанции, в частности, отметили, что «непосредственная и эмоциональная» позиция владельца отеля совпадает с внешней политикой Чехии, передает «Лента.ру».

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. По итогам референдума, 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. США и их союзники в Европе и других уголках мира не признают воссоединения и считают, что Москва совершила аннексию части территории Украины.

Прага, служба информации РИА «Новый День»

Прага. Другие новости 01.05.19

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