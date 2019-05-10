В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко

Известный журналист Сергей Доренко погиб в центре Москвы.

Трагедия произошла 9 мая в 18 часов 49 минут по местному времени: Доренко ехал на своем мотоцикле «Триумф» по улице Земляной вал от Таганской площади пол крайнему правому ряду. Неожиданно мотоцикл повело и вынесло на полосу встречного движения. На видео камер наблюдения видно, как мотоцикл падает перед встречным автомобилем, а водитель, перекатившись через оставшуюся часть дороги, бьется в отбойник.

Медики констатировали смерть от сердечного приступа – травмы, полученные при падении были не критичными для жизни.

Доренко было 59 лет. В последнее время он возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.05.19

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