В Тульской области стая бродячих собак набросилась на девочку

Сотрудники следственного отдела по городу Донской Тульской области проводят доследственную проверку по факту нападения на шестилетнюю девочку стаи бродячих собак. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи узнали о нападении животных на ребенка из публикации в местном СМИ.

Нападение произошло 11 мая во дворе одного из домов по улице Кирова. По словам женщины, бродячие собаки напали на ребенка на детской площадке, отогнать их смогли только проходившие мимо мужчины. В результате нападения ребенку причинены телесные повреждения.

Следователи проводят опросы матери пострадавшей, ребенка, сотрудников администрации Донского. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 13.05.19

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