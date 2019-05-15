Два российских рыбака погибли у берегов Норвегии

В Норвегии обнаружены перевернувшаяся лодка и два мертвых человека, которые, предположительно, являются гражданами России. Об этом сообщили в Центре спасательных операций страны.

Россияне вышли в море рано утром, затем связь с ними была потеряна. К вечеру в экстренные службы поступило сообщение о пропаже туристов, была начала спасательная операция, в которой задействовали вертолеты и суда.

Лодку нашли в море у норвежского острова Сенья в губернии Тромс. Неподалеку от этого места были обнаружены тела пропавших россиян. Точных данных о туристах пока нет, причины их гибели определит расследование.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 15.05.19

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