Личные данные Чубайса, Дворковича и Соловьева попали в открытый доступ

В восьми информационных системах государственных органов России в открытом доступе находятся около 360 тысяч записей с персональными сведениями россиян. В Сети можно обнаружить паспортные данные, информацию о месте работы, e-mail и номера СНИЛС главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, а также телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина.

Так, в реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста значится документ Фонда инфраструктурных и образовательных программ, где указаны личные данные Чубайса. В этом же реестре в отчете фонда поддержки социальных, образовательных, инновационных и спортивных проектов «Ладья» найдены паспортные данные членов президиума центра, среди которых бывший вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и телеведущий Владимир Соловьев.

Эксперт проанализировал данные с реестра субсидий федерального бюджета Минфина, реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста, реестра обращений граждан на портале Роструда, информационной системы «Правовые акты ФАС России», портала торгов по госимуществу ФАС, портала государственного и муниципального заказа федерального казначейства, московского портала закупок и портала управления многоквартирными домами Москвы. По его словам, 360 тысяч открытых записей – это примерная оценка утечек личной информации, поскольку в одной записи могут содержаться сведения о нескольких людях.

Стоит отметить, что согласно Кодексу об административных правонарушениях утечка персональных сведений наказывается штрафом до 75 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

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