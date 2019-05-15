На Кипре дебоширку вывели из самолета под аплодисменты

На Кипре вылет самолета задержался из-за пьяной пассажирки, которая игнорировала требования членов экипажа. В результате девушку заставили покинуть лайнер.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Ларнаки в Санкт-Петербург, передает РЕН ТВ. По данным издания, рейс задержали почти на час.

Девушка вела себя вызывающе и не обращала внимание на требования экипажа. Командир судна принял решение снять пьяную пассажирку с рейса. Девушку вывели из самолета под аплодисменты других пассажиров.

Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах девушка едва связывала слова в предложения и пыталась убедить сотрудников службы безопасности, которые выводили ее из салона, в том, что она ничего такого не сделала.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 15.05.19

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