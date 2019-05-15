В Новосибирске пассажир ворвался в кабину самолета и избил пилотов

В Новосибирске пьяный пассажир избил пилотов из-за того, что стюардесса не разрешила ему курить на борту самолета.

Инцидент произошел 14 мая на рейсе «Аэрофлота», вылетающем в Москву, сообщает телеграм-канал «112». По его данным, нетрезвый мужчина поднимался на борт лайнера с сигаретой в руках. Бортпроводница попросила его убрать сигарету, но он проигнорировал обращение и напал на девушку.

Дебошир затолкал стюардессу в кабину пилотов, где его целью стали пилоты. Хулиган ударил командира самолета и второго пилота. Завязалась драка, в ходе которой пилоты вместе с бортпроводницей скрутили нападавшего. Впоследствии агрессивного пассажира передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что на Кипре пьяная пассажирка на час задержала вылет самолета в Санкт-Петербург. Девушка вела себя вызывающе и не обращала внимание на требования членов экипажа. Командир лайнера принял решение снять пьяную пассажирку с рейса. Девушку вывели из самолета под аплодисменты других пассажиров.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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