Избивший пилотов «Аэрофлота» пассажир стал фигурантом двух уголовных дел (ВИДЕО)

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении дебошира, ворвавшегося в кабину самолета, вылетающего из Новосибирска в Москву, и избившего пилотов и бортпроводницу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Хулигану вменяют в вину грубое нарушение общественного порядка на борту лайнера и оказание сопротивления полицейскому, пресекающему это нарушение (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, инцидент произошел утром 14 мая на борту самолета, стоявшего на стоянке в аэропорту Толмачево и готовящего к вылету в Москву. Пьяный 36-летний пассажир вел себя агрессивно, нецензурно ругался, грубо нарушал общественный порядок, «демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна», отметили в СКР.

Члены экипажа пытались призвать хулигана к порядку, но тот не реагировал на их замечания и набросился на них с кулаками. Злоумышленник избил командира воздушного судна, второго пилота и стюардессу. Экипаж вызвал полицейского. Дебошир публично оскорбил и правоохранителя, когда тот пытался доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении.

Неадекватный пассажир избил пилотов самолета и оскорбил полицейского

Полиция возбудила в отношении хулигана уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка на борту воздушного судна и оказания сопротивления лицу, пресекающему это нарушение. Кроме того, дебошир стал фигурантом уголовного дела об оскорблении транспортного полицейского. Оба дела соединены в одно производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на рейсе «Аэрофлота». По данным телеграм-каналов, нетрезвый пассажир поднимался на борт лайнера с сигаретой в руках. Бортпроводница попросила его убрать сигарету, но он проигнорировал требование и напал на девушку. Дебошир затолкал стюардессу в кабину пилотов, там он набросился на командира лайнера и второго пилота. Завязалась драка, в ходе которой пилоты вместе с бортпроводницей скрутили нападавшего и передали сотрудникам полиции.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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