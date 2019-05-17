Новосибирский суд арестовал направлявшегося в Москву авиадебошира

В Новосибирске суд принял решение заключить под стражу 36-летнего авиадебошира, который совершил хулиганские действия на борту воздушного судна и оскорбившего сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка на борту лайнера, сопротивлении пресечь эти действия и в оскорблении представителя власти (ч.2 ст.213, ст. 319 УК РФ).

Следователи установили, что около 9:40 14 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолёта «Новосибирск – Москва», который стоял у 2-го терминала аэропорта Толмачево, грубо нарушил общественный порядок. В частности, он матерился, демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу воздушного судна.

Члены экипажа пытались пресечь противоправные действия дебошира, но он не реагировал на замечания, набросился с кулаками на командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника. Им пришлось вызвать на помощь полицейских. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении дебошир публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на рейсе «Аэрофлота». По данным телеграм-каналов, нетрезвый пассажир поднимался на борт лайнера с сигаретой в руках. Бортпроводница попросила его убрать сигарету, но он проигнорировал требование и напал на девушку. Дебошир затолкал стюардессу в кабину пилотов, там он набросился на командира лайнера и второго пилота. Завязалась драка, в ходе которой пилоты вместе с бортпроводницей скрутили нападавшего и передали сотрудникам полиции.

Суд рассмотрел удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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