Буянил и матерился: пьяного авиахулигана из Крыма доставили в полицию на кресле-каталке

В аэропорту Домодедово правоохранители вынуждены были усадить разбушевавшегося и нецензурно ругавшегося авиадебошира с рейса Симферополя в кресло-каталку, чтобы доставить в отделение полиции.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в дежурную часть линейного управления МВД РФ в Домодедово поступили сведения о том, что на борту самолета, выполняющего рейс Симферополь – Москва, находится нетревый пассажир, нарушающий общественный порядок.

Хулигана задержали сразу после приземления лайнера. Однако, чтобы доставить его в дежурную часть, мужчину пришлось усадить в кресло-каталку и докатить до места. Задержанного направили на медицинского освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови злоумышленника.

В отношении хулигана был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, дебошир стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Суд отправил его под арест.

На прошлой неделе в Крыму была задержана пьяная дебоширка с рейса Москва – Симферополь. Пассажирка нецензурно ругалась в адрес бортпроводников, а в ответ на требование прекратить хулиганские действия схватила одного из них за волосы, после чего ударила его по лицу. Женщину привлекли к административной ответственности. Следователи начали проверку по данному факту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

Екатеринбуржца, застрелившего собаку, приговорили к обязательным работам. / Генсек ООН: ядерные отходы США угрожают отравить Тихий океан. / Руководство скандального тюменского УФСИН отчиталось об очень скромных доходах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»