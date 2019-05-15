В Рязани 10-летний мальчик застрелил сверстника из отцовского ружья

В Рязани школьник хвастался перед одноклассниками отцовских ружьем и случайно застрелил одного из них. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 14 мая. 10-летний мальчик пригласил домой двоих друзей. Желая продемонстрировать одноклассникам имеющееся в доме охотничье ружье, он достал его из сейфа и случайно выстрелил. В результате смертельное ранение получил один из детей.

Уголовное дело в отношении владельца оружия возбуждено по ч. 1 ст. 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека», сообщили в пресс-службе управления СКР по Рязанской области.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

Рязань. Другие новости 15.05.19

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