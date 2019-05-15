Россельхознадзор подчитал потери от американских шелкопрядов

Экономические потери РФ из-за американских шелкопрядов, повреждающих лиственные деревья, могут составить десятки миллиардов рублей в год, говорится в национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории РФ в 2018 году, который опубликован на сайте Россельхознадзора.

«Серьезный экономический ущерб РФ могут нанести отсутствующие на территории РФ карантинные объекты, включенные в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, – американские шелкопряды рода Malacosoma (американский коконопряд и лесной кольчатый шелкопряд). Эти виды наносят огромный ущерб большинству лиственных деревьев – лесным породам, декоративным растениям и плодовым деревьям», – говорится в документе.

Экономические потери, наносимые американскими шелкопрядами, могут составить десятки миллиардов рублей в год, уточняется в докладе. Кроме того, реальную угрозу для развития садоводства и питомниководства в России представляет и еще один американский вид – скошеннополосая листовертка. «В настоящее время в Северной Америке скошеннополосая листовертка является основным вредителем плодовых культур. Интродукция данного вида на территорию России вызовет не только прямые многомиллиардные убытки, но и значительно затруднит развитие целой отрасли отечественного растениеводства», – говорится в докладе.

В ведомстве отметили, что фитосанитарный риск представляют и некоторые виды плодовых мух. В частности, наиболее вероятна акклиматизация на значительной территории РФ некоторых видов таких насекомых североамериканского происхождения. Как отмечает РИА «Новости», в целом потенциальный ущерб для растениеводства от появления в РФ новых карантинных объектов ведомство оценивает в размере от 100 млн рублей до 24,9 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.19

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