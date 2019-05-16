В Болгарии задержали мошенницу из России

В болгарском городе Бургасе задержали россиянку по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

42-летняя женщина несколько лет скрывалась от правоохранителей. По данным болгарских СМИ, она полтора года проживала с супругом в пригороде Бургаса и даже открыла магазин сувениров.

При этом женщина находилась в международном розыске по линии Интерпола. Она фигурантка дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В скором времени суд должен принять решение об аресте и последующей экстрадиции россиянки.

София, Служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 16.05.19

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