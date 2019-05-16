«Роскосмос» отреагировал на слухи о скорой отставке Рогозина

Глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал появившиеся в соцсетях слухи о том, что главу госкорпорации Дмитрия Рогозина могут в ближайшее время отправить в отставку.

По его словам, эта информация не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях появились слухи о том, что Рогозин может лишиться должности главы госкорпорации и стать советником президента по космосу.

Разговоры о возможной отставке Рогозина с поста главы «Роскосмоса» начались после того, как накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о выявленных в госкорпорации миллиардных хищениях. Точную сумму он не назвал, отметив лишь, что хищения в госкорпорации расследуются в течение пяти лет.

В то же время в «Роскосмосе» заявили, что госкорпорация сама инициировала расследования и оказывает содействие СКР. Об этом же ранее заявлял и Рогозин. По его словам, проверки нужны, чтобы разобраться с нарушениями, которые начались в «Роскосмосе» еще до его прихода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

В курганском вузе, где проходила спецоперация силовиков, сменился руководитель. / Официально: в третий день протеста в Екатеринбурге задержали 70 человек. / Песков: задержания протестующих в Екатеринбурге оправданны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»