Схвачена банда аферистов, похитивших полмиллиарда на лжепоставках автозапчастей

Правоохранители задержали трех подозреваемых в масштабной афере с поставкой автозапчастей. От действий мошенников пострадали более 2 тысяч человек, а ущерб превысил 500 млн рублей. Об этом сообщает МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Вовк, двое задержанных арестованы, еще один помещен под домашний арест.

Как выяснили сотрудники главного управления экономической безопасности МВД и полицейские Рязанской и Новгородской областей, злоумышленники размещали объявления о продаже по низким ценам автозапчастей из Европы более чем на 100 сайтов в интернете. При заказе они требовали внести предоплату в размере 50% от стоимости, а затем сообщали о невозможности поставки комплектующих и предлагали более дорогие автозапчасти за дополнительную плату. При поступлении требований от покупателей вернуть деньги связь с ними прекращалась.

Как отметила Вовк, аферисты периодически меняли местоположение офисов и адреса интернет-сайтов. Полученные денежные средства злоумышленники обналичивали через подконтрольные организации и выводили за рубеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Полицейские в ходе обысков обнаружили учредительные документы, печати, компьютерную технику и электронные носители информации с системой удаленного управления счетами юрлиц «банк-клиент», которые были задействованы в противоправной схеме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

Трамп отменил торговые льготы для Турции. / В санаториях Крыма пожарную безопасность отодвинули на второй план. / Дольщики «Яркой жизни» проведут серию одиночных пикетов у регионального правительства. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»