В России врачи-мошенники обманули 11 тысяч человек на 1 млрд рублей

Полицейские выявили сеть медицинских клиник, в которых орудовали мошенники. В общей сложности от действий злоумышленников пострадали более 11 тысяч человек. Сумма ущерба оценивается в 1 млрд рублей.

По данным полиции, лидер преступной группировки – ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств создал сеть медклиник. Сотрудники call-центров обзванивали людей и предлагали пройти обследование. Мошенники убеждали пациента в том, что он смертельно болен, необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Жертвы брали в кредит суммы до 500 тысяч рублей, чтобы оплатить это лечение.

В настоящее время по делу о мошенничестве задержаны 25 человек, сообщили в пресс-службе МВД. Преступники действовали в семи регионах России. В офисах и помещениях так называемых клиник в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях прошли обыски, изъяты документы, деньги и техника. Расследование продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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