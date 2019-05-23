Дети падали в обморок: 11 школьников отравились дымом на службе в церкви под Тверью

Следователи в Тверской области начали проверку по факту массового отравления в православной гимназии в городе Торопце, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, что в результате произошедшего накануне инцидента пострадали 11 детей. Все они доставлены в больницу. Отмечается, что состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

По информации местных СМИ, происшествие случилось утром 22 мая в Торопецкой гимназии имени святителя Тихона по улице Карла Маркса. По свидетельству очевидцев, часть детей, находясь на утренней литургии в церкви, расположенной рядом с учебным заведением, почувствовала себя плохо, несколько из них потеряли сознание, сообщает издание wik-end.com. На помощь им пришли сотрудники гимназии, они вызвали скорую помощь. Другие дети были быстро выведены из храма.

Причину отравления в СКР не назвали. Однако, по данным очевидца, дети отравились едким дымом: неподалеку от храма что-то сжигали и ядовитый дым проник в церковь. Отмечается, что несколько пострадавших школьников были госпитализировали в местную больницу, других на вертолете МЧС доставили в клинику в Тверь.

В официальной группе гимназии в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что занятия в учебном учреждении 23 мая отменяются. Директор гимназии Валентина Замыслова отказалась комментировать ЧП, отметив лишь, что на месте работают все оперативные службы, сообщает портал Afanasy.biz.

Тверь, служба информации РИА «Новый День»

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