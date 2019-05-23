В Хакасии мужчина пытался задушить ребенка в детском саду

В Хакасии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней девочки (ч.3 ст.30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сообщение о нападении неизвестного на 7-летнюю девочку на территории детского сада на проспекте Космонавтов в Черногорске поступило следователям 22 мая.

По версии следствия, злоумышленник, находясь около детского сада, встретил незнакомую 7-летнюю девочку. Он схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки, где попытался задушить ее руками, причинив ей телесные повреждения. Мужчине не удалось довести умысел до конца, и он сбежал.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личность подозреваемого и ведут его розыск. Расследование уголовного дела продолжается. Силовики просят оказать помощь в установлении личности и розыске подозреваемого.

Девочка рассказала, что на нее напал мужчина 40-45 лет. Его рост около 180 см, худощавого телосложения, на лице щетина, тёмные волосы средней длины. Был одет: светлая куртка с капюшоном, тёмные штаны, на голове возможно кепка. Мужчина может сутулиться.

«Граждане, кто в период с 14:30 часов до 14:45 часов 22 мая 2019 года проезжали на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами по проспекту Космонавтов, в районе детского сада «Радуга», придворовых территориях, ограниченных данной улицей просьба отсмотреть регистраторы и предоставить записи в подразделения МВД или СКР. Просим всех, кто располагает информацией о разыскиваемом или о его местонахождении, обращаться по телефонам дежурного следственного управления 8-913-050-00-55 или 02», – обратились в пресс-службе следственного управления.

Абакан, Иван Гридин

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