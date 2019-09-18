В Хакасии поймали мужчину, пытавшегося убить ребенка в детсаду

В Хакасии правоохранители задержали подозреваемого в нападении на семилетнюю девочку в детском саду, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка. Следователи подали ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в виде ареста.

По информации полиции, инцидент произошел 22 мая в городе Черногорске. Злоумышленник встретил на улице незнакомую 7-летнюю девочку, схватил ее и принудительно привел на веранду игровой площадки детсада на проспекте Космонавтов, где попытался задушить ее руками. Однако мужчину спугнули, и он сбежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Более трех месяцев понадобилось сотрудникам полиции и следователям, чтобы установить личность напавшего на ребенка и задержать его. Им оказался 38-летний местный житель. В ходе допроса задержанный отказался от дачи показаний. Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 18.09.19

В Кабардино-Балкарии объявлен режим КТО: силовики ловят опасных боевиков. / «А нам летать, а нам летать придется!» – в селе Махнево закрыли внезапно сломавшийся мост. / Суд Одессы запретил использовать животных в цирке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»