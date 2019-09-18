российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 сентября 2019, 09:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Хакасии поймали мужчину, пытавшегося убить ребенка в детсаду

В Хакасии правоохранители задержали подозреваемого в нападении на семилетнюю девочку в детском саду, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка. Следователи подали ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в виде ареста.

По информации полиции, инцидент произошел 22 мая в городе Черногорске. Злоумышленник встретил на улице незнакомую 7-летнюю девочку, схватил ее и принудительно привел на веранду игровой площадки детсада на проспекте Космонавтов, где попытался задушить ее руками. Однако мужчину спугнули, и он сбежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Более трех месяцев понадобилось сотрудникам полиции и следователям, чтобы установить личность напавшего на ребенка и задержать его. Им оказался 38-летний местный житель. В ходе допроса задержанный отказался от дачи показаний. Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 18.09.19

В Кабардино-Балкарии объявлен режим КТО: силовики ловят опасных боевиков. / «А нам летать, а нам летать придется!» – в селе Махнево закрыли внезапно сломавшийся мост. / Суд Одессы запретил использовать животных в цирке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Хакасии мужчина пытался задушить ребенка в детском саду

Метки / Педофилы

В Москве маньяк-педофил четыре дня удерживал в квартире школьницу

Репетитору по музыке предъявлено обвинение в сексуальном насилии над 10-летней девочкой

Самая опасная британская педофилка выходит из тюрьмы

В Сочи педофил-убийца из Азербайджана получил 22 года «строгача»

Пермский педофил-убийца проведет остаток жизни в колонии особого режима

В особняке у миллиардера-педофила нашли портрет Билла Клинтона в платье

Житель Севастополя ответит за половые преступления против трех дочерей

В Санкт-Петербурге студент развращал 12-летнюю девочку через соцсети

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,