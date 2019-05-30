В Орле за долги заблокировали счета 54 школ

Администрация города Орла в экстренном порядке изыскивает средства на погашение задолженностей учреждений образования, у которых заблокировали счета. Общий долг составляет 617 млн рублей, передают «Орловские новости».

«Счета 54 учреждений образования заблокированы в связи с отсутствием лимитов на осуществление обязательств. Мы ищем, какое имущество можно продать, совместно с налоговой собираем деньги с должников, направляем предложения в область по оказанию материальной помощи», – рассказал главный финансист орловской мэрии Игорь Краличев на сессии горсовета.

Депутаты в свою очередь отметили, что финансовый блок администрации не справляется со своей работой. Впрочем, были и те, кто вступился за чиновника и предложили перейти к обсуждению идей, которые помогут исправить положение.

В настоящее время в бюджете города на погашение задолженностей учреждений образования заложено только 15 млн рублей. При этом еще в апреле чиновники заявляли, что нашли деньги на разблокировку счетов.

Орел, Служба информации РИА «Новый День»

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