Высокопоставленного железнодорожника в Приморье и его подчиненных уличили во взятках

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск – 2. Их подозревают в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Кроме того, проверяются на причастность к коррупции представители руководства региональных подразделений ОАО «РЖД».

По версии следствия, в течение 2015-2019 годов сотрудники РЖД из Хабаровска и Приморского края систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки «за общее покровительство, выражающееся в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями». За почти пять лет подозреваемые получили в качестве взяток почти 3,5 млн рублей.

Следователи возбудили уголовные дела о взятках по нескольким эпизодам. В частности, высокопоставленному сотруднику РЖД вменяют в вину три эпизода преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В Следственном комитете РФ не исключили, что в деле появятся новые фигуранты и новые эпизоды. В Хабаровске и Приморье в настоящее время работают 20 следственно-оперативных групп. Сотрудники СКР проводят обыски в квартирах и жилых домах подозреваемых и их коллег, а также в принадлежащих им подсобных помещениях и автомобилях. Также следственные действия идут по месту работы сотрудников РЖД.

Ранее СМИ сообщили о проведении обысков в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Местное издание DVHAB сообщило, что силовики вывели из здания главного инженера Дальневосточной железной дороги Алексея Хворостова. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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