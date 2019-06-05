Руководство вокзала станции Томск-1 попалось на крупных взятках

В Томской области в отношении руководства железнодорожного вокзала станции Томск-1 (структурного подразделения ОАО «РЖД») возбуждено уголовное дело о взяточничестве в крупном размере (п.п. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Дело возбудили сотрудники Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР по материалам УФСБ России по Томской области и ОБЭП линейного отдела на станции Томск Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По предварительным данным, с июля 2017 года по июнь 2019 года руководство железнодорожного вокзала станции Томск-1 на систематической основе получало взятки от предпринимателя за незаконное подключение и электроснабжение торгового объекта, расположенного на территории вокзала. По предварительным данным, размер взяток составил 330 тыс. рублей. 4 июня 2019 года при получении очередной взятки фигуранты были взяты с поличным сотрудниками ФСБ.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что вчера стало известно о другом случае взяточничества в РЖД. Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск – 2.

Как писал «Новый День», следствие считает, что в 2015-2019 годах сотрудники РЖД из Хабаровска и Приморского края систематически получали от представителей транспортных компаний региона взятки «за общее покровительство, выражающееся в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями». За почти пять лет подозреваемые получили в качестве взяток почти 3,5 млн рублей.

В Следственном комитете РФ не исключили, что в деле появятся новые фигуранты и новые эпизоды. В Хабаровске и Приморье в настоящее время работают 20 следственно-оперативных групп. Сотрудники СКР проводят обыски в квартирах и жилых домах подозреваемых и их коллег, а также в принадлежащих им подсобных помещениях и автомобилях. Также следственные действия идут по месту работы сотрудников РЖД.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 05.06.19

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