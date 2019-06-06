Дело о незаконных вырубках лесов на Байкале обрастает фигурантами: в Москве задержали иркутского «лесного» министра

В столичном аэропорту Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, говорится в сообщении иркутского регионального управления Следственного комитета РФ. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Главу министерства задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконном назначении и проведении сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

В деле также фигурируют временно замещающий должности руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области и замминистра лесного комплекса Иркутской области, директор Казачинско-Ленского лесхоза и инженер-лесопатолог регионального центра защиты леса. Им вменяется в вину п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Согласно материалам следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 га «лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, животным причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей».

В СКР отметили, что в ближайшее время Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде ареста.

Стоит отметить, что в прошлом году по делу о незаконной рубке леса в заказнике «Туколонь» был задержан и помещен под стражу замминистра лесного комплекса Алексей Туга. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Сергей Шеверда тогда заявлял, что рубки «были назначены верно» с соответствии «с актом проведения лесопатологической проверки» (цитаты по изданию «Альтаир»). Он отмечал, что вырубались леса, пострадавшие от пожаров 2016 года и вредителей в Казачинско-Ленском лесничестве.

Уголовное дело против замминистра было открыто по материалам проверки, проведенной Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Надзорное ведомство в марте 2018 года выявило сплошные вырубки реликтового леса на площади 116 гектаров в заказнике «Туколонь» на Байкальской природной территории. Областная Служба по охране и использованию животного мира предприняла попытку оспорить законность сплошных санитарных вырубок в суде, но в середине мае текущего года Арбитражный суд Иркутской области не стал признавать их незаконными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.19

Экс-замначальника тюменского УФСИН оставили на свободе после махинаций с яйцами. / В Екатеринбурге задержали мужчину, разгромившего машину журналиста. / В Кургане машина с журналистами попала в ДТП. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»