Экс-главу лесного комплекса Иркутской области будут судить по делу о незаконных вырубках лесов на Байкале

Следственные органы Иркутской области завершили расследование уголовного дела экс-министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса под видом санитарной в государственном природном заказнике «Туколонь» на Байкале. Вскоре бывший высокопоставленный чиновник и его подельники предстанут перед судом.

По версии следствия, бывший министра, «будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области, в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки лесных насаждений на территории заказника «Туколонь» и нарушению его режима», говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

Следователи оценили ущерб лесному фонду, причиненный в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров, в почти 748 млн рублей.

Вместе с Шевердой по делу проходят его бывший заместитель, директор Казачинско-Ленского лесхоза и инженер-лесопатолог регионального центра защиты леса. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса: по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (пособничество незаконной рубке лесных насаждений), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ (пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

В СК РФ подчеркнули, что следователи регионального СКР в тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и областного УФСБ собрали достаточные доказательства по делу. В ходе расследования допрошено 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические, отметили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Шеверда был задержан в июне прошлого года в столичном аэропорту Шереметьево и помещен под арест. В конце августа его освободили от занимаемой должности.

Иркутск, Наталья Петрова

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